61% українців вважають абсолютно неприйнятним виведення військ з Донбасу, - опитування

Більшість українців, а саме 61%, вважають абсолютно неприйнятним виведення військ з Донбасу в обмін на гарантії безпеки від США та Європи, навіть попри зовнішній тиск. Поступитися цією частиною країни готові 35% (хоча з них більшість визнають, що це є складною умовою).
Про це свідчать дані опитування 1031 респондента на підконтрольних Україні територіях, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, передає Gazeta.ua.
З усіх опитаних лише 10% українців вірять у завершення війни до кінця цього року, а ще 13% очікують на завершення війни хоча б у першій половині 2027 року. Водночас більшість, а саме 56% респондентів очікують завершення війни не раніше другої половини 2027 року або пізніше, готуючись до тривалого періоду боротьби.
Щодо готовності терпіти воєнні умови, 62% українців висловили готовність продовжувати опір стільки, скільки буде потрібно для перемоги. Ще 4% говорять про 1 рік, а 21% опитаних про коротший період (декілька місяців-пів року).
Абсолютна більшість респондентів (92%) переконані, що російські удари по економічних об'єктах спрямовані на знищення економіки та примус України до капітуляції.
За результатами опитування 73% українців не згодні з тезою про необхідність більшої поступливості української влади у переговорах з Росією. Натомість 84% респондентів підтримують думку, що саме імперські амбіції Росії, яка прагне підкорити суверенну Україну, залишаються головною перешкодою для досягнення справедливого миру.
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