Скончался руководитель и участник рок-группы «Машина времени» Владимир Сапунов

В ночь на 6 мая скончался руководитель и участник советской рок-группы «Машина времени» Владимир Сапунов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря группы Антона Чернина.

«Он болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить „Машиной времени“ и „Воскресением“ (также советская рок-группа, — ред.)», — пояснил собеседник издания.

По словам Чернина, от руководства группой «Машина времени» Сапунов отошел в конце 2017 года, но остался ее участником.

«После очередного раунда борьбы с болезнью он скончался», — констатировал пресс-секретарь.

Отметим, Владимир Сапунов родился в 1953 году в Краснослободске. В конце 1960-х годов играл вместе с младшим братом, музыкантом Андреем Сапуновым, в школьной группе «Эльфы».

Затем был одним из основателей радио «Максимум», занимал должность директора этой радиостанции.

В начале 90-х с разницей в один год Сапунов возглавил рок-группы «Воскресение» и «Машина времени».

В 2009 году он предложил свою песню «На паре крыл» для альбома «Машины времени» под названием «Машины не парковать». Песня была написана еще в 1976 году.