Скончался руководитель и участник рок-группы «Машина времени» Владимир Сапунов

В ночь на 6 мая скончался руководитель и участник советской рок-группы «Машина времени» Владимир Сапунов, сообщает РБК со ссылкой на пресс-секретаря группы Антона Чернина.
«Он болел очень долго, у него было серьезное онкологическое заболевание. Владимир Борисович уже более 10 лет передвигался в инвалидной коляске. Все это время он продолжал руководить „Машиной времени“ и „Воскресением“ (также советская рок-группа, — ред.)», — пояснил собеседник издания.
По словам Чернина, от руководства группой «Машина времени» Сапунов отошел в конце 2017 года, но остался ее участником.
«После очередного раунда борьбы с болезнью он скончался», — констатировал пресс-секретарь.
Отметим, Владимир Сапунов родился в 1953 году в Краснослободске. В конце 1960-х годов играл вместе с младшим братом, музыкантом Андреем Сапуновым, в школьной группе «Эльфы».
Затем был одним из основателей радио «Максимум», занимал должность директора этой радиостанции.
В начале 90-х с разницей в один год Сапунов возглавил рок-группы «Воскресение» и «Машина времени».
В 2009 году он предложил свою песню «На паре крыл» для альбома «Машины времени» под названием «Машины не парковать». Песня была написана еще в 1976 году.
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.597,97 0.0223
|2.625,41 0.0339
|100 евро
|3.107,42 0.0075
|3.162,82 -0.0032
|10 рублей
|3,79 0.001
|4,30 0.0013
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016