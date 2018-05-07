WP: Хаспел хотела отказаться от должности главы ЦРУ из-за причастности к пыткам

Кандидат на пост главы ЦРУ, выдвинутая президентом США Дональдом Трампом, Джин Хаспел заявила о намерении отказаться от предложения возглавить ведомство, чтобы избежать разговоров об использовании пыток в Таиланде в отношении подозреваемых, пишет Washington Post со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

По данным издания, о своем желании снять свою кандидатуру Хаспел заявила в пятницу после вызова в Белый дом для обсуждения деталей, которые могут всплыть на слушании в Сенате в среду, 9 мая. В частности, чиновники хотели обсудить ее участие в программе допросов ЦРУ и причастности к пыткам подозреваемых.

Речь идет о секретной тюрьме в Таиланде, которую она возглавляла в 2002 году. Отмечается, что там подозреваемые в террористических действиях якобы подвергались пыткам, в частности, через симуляцию утопления.

Издание отмечает, что часть документов по программе допросов показывает, что Хаспел поддерживала действия ЦРУ, но согласно другим, она не была активным сторонником жестокого обращения с заключенными, а сама программа была одобрена президентом.

По словам и.о. главы ЦРУ, она хочет избежать вреда, которое слушание может нанести ее репутации и репутации ведомства.

После встречи Хаспел вернулась в штаб-квартиру ведомства в Лэнгли, однако представители Администрации президента, «потрясены ее позицией», отправились к ней в офис. Директор по вопросам законодательства Марк Шот и пресс-секретарь Сара Сандерс пытались убедить главу разведки, что ее могут утвердить на посту, несмотря на информацию о ее причастности к пыткам.

После многочасовых переговоров, Белый дом не был уверен в решении Хаспел до субботы, когда она согласилась сохранить свою кандидатуру.

По словам чиновников, президент США Дональд Трамп узнал о том, что происходит в пятницу. Он решил настаивать на том, чтобы Хаспел сохранила свою кандидатуру.

Газета отмечает, что шансы Хаспел получить одобрение конгресса пока сомнительные. Некоторые члены конгресса выступают против ее назначения из-за связи с программой допросов. Некоторые советники Трампа заявили президенту, что Хаспел вряд ли будет назначена на должность.

61-летняя Хаспел провела в американской разведке 33 года, в том числе работая под прикрытием и за рубежом — в Турции, странах Центральной Европы и Центральной Азии. С февраля 2017 года она занимала должность заместителя директора ЦРУ, а после утверждения Майка Помпео госсекретарем исполняет обязанности главы ведомства.

Напомним, в начале марта на должность исполнительного директора Европола была назначена бельгийка Катрин Де Болле, которая приступила к выполнению своих обязанностей 1 мая.