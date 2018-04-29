Помпео рассказал, зачем встречался с Ким Чен Ыном

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что основной целью его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном было определить, имеются ли перспективы для проведения в дальнейшем его встречи с президентом США Дональдом Трампом и обсуждения денуклеаризации.
Об этом глава американской дипломатии рассказал в интервью телекомпании ABC, вышедшем в эфир в воскресенье.
«Моей задачей было определить, есть ли реальная возможность для обсуждения, и я верю, что она есть», — сказал он.
В свою очередь помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox News заявил, что Вашингтон рассматривает предстоящую встречу президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном как возможность на деле проверить истинность заявлений Пхеньяна в области свертывания своей ракетно-ядерной программы.
«Мы держим в голове главным образом ливийскую модель 2003-2004 годов . На первой встрече мы хотим проверить наличие свидетельств того, что они [в Пхеньяне] действительно приняли стратегическое решение», — информировал Болтон.
Он не стал раскрывать, какие именно рекомендации он дает Трампу относительно проведения саммита США — КНДР. «Я излагаю свои советы ему [Трампу] в конфиденциальном порядке, а окончательное решение принимает он сам», — заверил помощник президента США по национальной безопасности.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что его встреча с Ким Чен Ыном может состояться «в начале июня или даже раньше», кроме того, он обращал внимание на то, что Пхеньян заинтересован в проведении встречи «как можно скорее».
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