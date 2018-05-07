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Укрзализныця запустила дополнительные поезда на Троицу

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Укрзализныця запустила дополнительные поезда на Троицу

Укрзализныця назначила дополнительные поезда на Троицу, которая в этом году приходится на 27-28 мая. Об этом УЗ сообщает на официальном сайте.

Сейчас уже есть в продаже билеты на девять дополнительных поездов и три авиарейса.

Дополнительные поезда на Троицу:
поезд N191/192 Киев-Львов будет курсировать 25, 26 и 28 мая;
поезд N243/244 Киев-Львов осуществит рейсы 26 и 28 мая;
поезд N197/198 Киев-Ковель отправится в рейсы 25 и 28 мая;
поезд N177 Киев-Хмельницкий будет курсировать 27 мая;
поезд N292/291 Хмельницкий-Киев будет курсировать в направлении Киева 25 мая и в Хмельницкий 29 мая;
поезд N164/163 Киев-Харьков совершит рейсы 26 и 28 мая;
поезд № 242 Кременчуг-Киев отправится 25 мая в Киев, а обратно из Киева отправится 29 мая;
поезд N780/779 Винница-Сумы будет курсировать 25, 26, 27, 28 мая;
поезд N276/275 Львов-Днепр будет курсировать 27, 29 мая в Днепра и 28, 30 мая — во Львов.

Дополнительные рейсы на Троицу:
поезд N92 Константиновка-Одесса осуществит дополнительные рейсы 25, 27, 29 мая и обратно 24, 26, 28, 30 мая;
поезд N747/748 Киев-Тернополь в дополнительный рейс отправится 26 мая, в обратном направлении — 27 мая;
поезд N787 Харьков-Константиновка в дополнительные рейсы отправится 26, 28, 29 и 30 мая. Из Константиновки поезд отправится 24, 27, 29 и 30 мая.

 

Укрзалізниця, дополнительные поезда
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