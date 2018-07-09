Китай вывел на орбиту два пакистанских спутника

Китай при помощи ракеты-носителя «Чанчжэн-2С» в понедельник успешно вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли «Яогань-1» и пакистанский научно-экспериментальный спутник PAKTES-1A, которые будут использоваться Пакистаном, говорится в сообщении Китайской корпорации космической науки и техники (CASC).

Пуск ракеты-носителя состоялся в понедельник в 11.56 по местному времени (6.56 по Киеву) с космодрома Цзюцюань в пустыне Гоби в провинции Ганьсу на северо-западе страны.

Пакистан намерен использовать спутники для исследования природных земельных ресурсов, изучения и предупреждения катаклизмов и природных катастроф, для содействия сельскому хозяйству и городскому строительству.

Пуск состоялся в рамках подписанного между двумя странами соглашения в апреле 2016 года, а также в рамках продвижения развития сотрудничества по инициативе «Один пояс, один путь».

Для ракет-носителей семейства «Чанчжэн» это был уже 279-й пуск, а также первый космический пуск Китайской корпорации космической науки и техники во второй половине 2018 года.