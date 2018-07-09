Россия за сутки задержала семь украинских судов

Береговая охрана пограничной службы ФСБ РФ за сутки задержала в Азовском море 7 украинских торговых судов. Об этом сообщила вице-спикер парламента Оксана Сыроид во время заседания согласительного совета 9 июля, сообщает Укринформ.

«Сегодня ФСБ России в Азовском море задержала 7 торговых судов, которые шли из или в Мариуполь или Бердянск», — сказала Сыроид.

Ранее сегодня руководитель проекта Майдан иностранных дел и главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко в Facebook сообщал о задержании 7 судов, добавив, что «это новый рекорд — 4 июля было 5 (пять)».

Он уточнил, что катера береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ 8 июля перехватили 6 судов, которые шли из Бердянска или Мариуполя. Еще одно судно было перехвачено около 01:00 в ночь на 09.07.18 в том же районе.

Он отметил, что уполномоченные защищать экспортные пути в/из украинских портов в Азовском море свыше 2 месяцев делают вид, что ничего не происходит.

Пограничники пока выясняют информацию.