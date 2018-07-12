Трудовые мигранты заводят в страну все больше валюты: НБУ не очень доволен

В Национальном банке Украины ожидают, что трудовые мигранты увеличат сумму денежных переводов в страну. Это, с одной стороны, положительно отражается на платежном балансе, но с другой — влияет на инфляцию.
«Мы увеличили прогноз по объему денежных переводов до $11,6 млрд в этом году и до $12,2 млрд — в следующем», — сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, которого цитирует Finclub.
По его словам, это связано с ростом трудовой миграции, которая с одной стороны положительно отражается на платежном балансе, но с другой — отрицательно влияет на инфляцию.
Реь идет о том, что НБУ выкупает лишнюю валюту с рынка, увеличивая предложение гривны в экономике (монетарное влияние). Кроме того, повышение доходов украинцев за счет средств трудовых мигрантов приводит к росту потребительского спроса и, как следствие, также подстегивает рост цен (инфляция спроса).
|Покупка
|Продажа
|100 долларов
|2.610,19 0.0197
|2.630,67 0.0155
|100 евро
|3.044,36 -0.028
|3.088,41 -0.0404
|10 рублей
|3,88 0.0032
|4,28 -0.0012
|Курс, UAH
|Золото
|369.973,00-5.109,00
|Серебро
|4.681,54-96,92
|Платина
|276.592,00-1.164,00
|Палладий
|290.463,00716,00
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Вот мне интересно!!! Национальный банк сам признаётся в том, что выкупает излишек долларов, тем самым поддерживая низки курс гривны. А почему?!! Разве для всех украинцев не лучше бы было когда доллар бы откатился хотя бы до 24-25 грн. за доллар? Во первых это в долларах бы увеличилась минимальная зарплата, а во вторых элементарно автоматически бы снизились цены в магазинах на, подчёркиваю!!! всю одежду и обувь, а также на исключительно всю электронику, газ, бензин... делая их более доступными!!! Складывается такое впечатление, что НацБанк отстаивает интересы олигархов, а не простого украинца!!! Да, в начале года утвердили бюджет 29-30 грн. за доллар, а то что этих долларов ввозят миллиардами, ничего страшного?!! Нарисуем гривны и выкупим, а потом скажут, что высокая инфляция и повышать зарплату нельзя?!! По плодам их узна́ете их. "Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные."
Вот мне интересно!!! Национальный банк сам признаётся в том, что выкупает излишек долларов, тем самым поддерживая низки курс гривны. А почему?!! Разве для всех украинцев не лучше бы было когда доллар бы откатился хотя бы до 24-25 грн. за доллар? Во первых это в долларах бы увеличилась минимальная зарплата, а во вторых элементарно автоматически бы снизились цены в магазинах на, подчёркиваю!!! всю одежду и обувь, а также на исключительно всю электронику, газ, бензин... делая их более доступными!!! Складывается такое впечатление, что НацБанк отстаивает интересы олигархов, а не простого украинца!!! Да, в начале года утвердили бюджет 29-30 грн. за доллар, а то что этих долларов ввозят миллиардами, ничего страшного?!! Нарисуем гривны и выкупим, а потом скажут, что высокая инфляция и повышать зарплату нельзя?!! По плодам их узна́ете их. "Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные."