Трудовые мигранты заводят в страну все больше валюты: НБУ не очень доволен

В Национальном банке Украины ожидают, что трудовые мигранты увеличат сумму денежных переводов в страну. Это, с одной стороны, положительно отражается на платежном балансе, но с другой — влияет на инфляцию.

«Мы увеличили прогноз по объему денежных переводов до $11,6 млрд в этом году и до $12,2 млрд — в следующем», — сообщил заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб, которого цитирует Finclub.

По его словам, это связано с ростом трудовой миграции, которая с одной стороны положительно отражается на платежном балансе, но с другой — отрицательно влияет на инфляцию.

Реь идет о том, что НБУ выкупает лишнюю валюту с рынка, увеличивая предложение гривны в экономике (монетарное влияние). Кроме того, повышение доходов украинцев за счет средств трудовых мигрантов приводит к росту потребительского спроса и, как следствие, также подстегивает рост цен (инфляция спроса).