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Лондон напомнил о российских «отпускниках» и вторжении в Украину

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Лондон напомнил о российских «отпускниках» и вторжении в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отреагировал в Twitter на интервью главреда телеканала Russia Today Маргариты Симоньян с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Их Лондон считает причастными к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«В последний раз, когда российские военные заявляли, что находятся в отпуске, в 2014 году, они вторглись в Украину. Пора остановить фейковые ТВ-программы — мир раскусил Россию», — написал он.

Назвавшие себя Петровым и Бошировым собеседники Симоньян не отрицали, что находились в начале марта в Солсбери, но утверждали, что поехали в Лондон, чтобы «оторваться». В Солсбери они решили выбраться потому, что там есть «знаменитый собор», на который они хотели посмотреть (готический собор Девы Марии, возведен в XIII веке).

Россияне также объяснили, почему они приезжали в Солсбери несколько раз. По их словам, шел снег, в Англии были проблемы с транспортом, кроме того, из-за снегопада «невозможно было пройти никуда». По их словам, посмотреть на собор они смогли только 4 марта.

Кроме того, мужчины подчеркнули, что тогда ничего не знали о Сергее Скрипале.

Себя собеседники Симоньян назвали предпринимателями, бизнес которых связан с витаминами, «протеинами, гейнерами».

отравление Скрипаля, Джереми Хант
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