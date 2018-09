Лондон напомнил о российских «отпускниках» и вторжении в Украину

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант отреагировал в Twitter на интервью главреда телеканала Russia Today Маргариты Симоньян с Александром Петровым и Русланом Бошировым. Их Лондон считает причастными к отравлению бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.

«В последний раз, когда российские военные заявляли, что находятся в отпуске, в 2014 году, они вторглись в Украину. Пора остановить фейковые ТВ-программы — мир раскусил Россию», — написал он.

The last time Russian military claimed to be on holiday was when they invaded Ukraine in 2014. Time to stop the fake TV shows — the world has found Russia out on this pic.twitter.com/PchaF8Grbj