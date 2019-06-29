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Джонсон теряет поддержку в борьбе за пост премьера Британии

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Джонсон теряет поддержку в борьбе за пост премьера Британии

Претендент на пост главы правительства Великобритании Джереми Хант обошел фаворита премьерской гонки Бориса Джонсона по уровню поддержки, свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, опубликованные в субботу социологической службой YouGov.

61% принимавших участие в опросе сторонников правящей в стране Консервативной партии утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли Хант, возглавляющий сейчас МИД Великобритании, хорошим премьер-министром. В том, что хороший премьер получится из Джонсона, уверены 55% опрошенных, голосующих за тори. Тем не менее, когда им предложили выбрать между Джонсоном и Хантом во главе правительства, выбор в пользу последнего сделали лишь 39% опрошенных. Джонсона хотели бы видеть премьером 48% сторонников консерваторов.

Данные по всем опрошенным без учета их политических предпочтений показывают, что Ханта предпочел бы видеть в премьерском кресле 41% участников исследования. Лишь 29% хотели бы, чтобы премьером стал Джонсон. Тем не менее имя нового лидера тори, который сменит Терезу Мэй во главе правительства, предстоит определить именно 160 тыс. рядовых членов Консервативной партии. Результаты проводимого по почте голосования, в котором они будут принимать участие, должны быть объявлены 23 июля, на следующий день победитель вступит в должность премьер-министра.

Опрос, участниками которого были 1686 британцев, также показал, что доверие респондентов к Джонсону постепенно снижается. Личные и профессиональные качества Ханта, напротив, импонируют большему числу опрошенных, чем в предыдущих исследованиях YouGov.

20 июня Хант и Джонсон вышли в финальную стадию борьбы за премьерское кресло. Именно Джонсон, которого Хант сменил на посту главы британского МИД прошлым летом, считается фаворитом гонки. Еще 11 претендентов на должность выбыли из борьбы на разных ее этапах.

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24 мая Тереза Мэй объявила о предстоящей отставке сначала с поста лидера правящей Консервативной партии, а с избранием нового главы тори — и с должности премьера из-за невозможности реализовать выход страны из ЕС. Таким образом, задача по осуществлению Brexit ляжет на плечи нового лидера страны и правящей партии. До избрания нового главы консерваторов Мэй будет продолжать оставаться премьер-министром Соединенного Королевства.

Борис Джонсон, Джереми Хант
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