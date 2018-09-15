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Санкции ЕС против России сегодня вступают в силу

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Санкции ЕС против России сегодня вступают в силу

Решение Совета Европейского союза о продлении индивидуальных санкций против Российской Федерации (РФ) на полгода, до 15 марта 2019 года, сегодня вступит в силу. Соответствующее постановление Совета ЕС опубликовано в «Официальном журнале»  Евросоюза.

В документе отмечается, что решение вступает в силу на следующий день после публикации в «Официальном журнале» Европейского союза.

Напомним, 13 сентября 2018 года Совет ЕС объявил, что продлил ограничительные меры из-за действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины на дальнейшие шесть месяцев.

Санкции затрагивают 155 физических лиц и 44 организации. Индивидуальные санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц в Европейском союзе и запрет на поездки в страны ЕС.

В свою очередь российские компании могут обжаловать решение суда ЕС о санкциях в течение 2 месяцев.

«По существу суд установил, что Совет ЕС достаточно обосновал обжалованные правовые акты. Провозглашенная цель обжалованных актов состоит в том, чтобы повысить цену за действия России, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, а также поддержать мирное урегулирование кризиса», — говорится в сообщении суда.

Также сообщалось, что американское правительство работает над вторым раундом «жестких» санкций против России в связи с расследованием отравления российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

ЕС, санкции, РФ
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