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Британские спецслужбы ищут еще двух причастных к отравлению Скрипалей

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Британские спецслужбы ищут еще двух причастных к отравлению Скрипалей

Британские спецслужбы ведут поиск двух новых подозреваемых в причастности к отравлению в Солсбери нервно-паралитическим веществом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в воскресенье сообщила газета Sunday Mirror со ссылкой на правительственный источник.

По данным издания, предполагаемые отравители Скрипалей Александр Петров и Руслан Боширов могли встретиться с еще двумя подозреваемыми после заселения в лондонском отеле. «Считается, что они могли встретиться с куратором, который работал в посольстве, а четвертый, врач, возможно, контролировал все это, чтобы убедиться, что они не рискуют провалить операцию, отравив себя», — предположил источник газеты.

Напомним, что по версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва причастна к этому инциденту.

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5 сентября премьер-министр Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ.

отравление Скрипаля
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