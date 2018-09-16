Daily Mail рассказала об отрыве «отравителей Скрипалей» с проституткой и «травкой»

Александр Петров и Руслан Боширов, которых Великобритания подозревает в отравлении Скрипалей, провели ночь в отеле с проституткой. Как пишет The Daily Mail, мужчины сняли на востоке Лондона номер в гостинце, ночь в которой стоит 75 фунтов. По сообщениям очевидцев, из их номера можно было почувствовать запах канабиса.

Позже к ним зашла гостья, похожая на девушку легкого поведения. Как утверждают другие постояльцы, они слышали «громкие звуки интимной близости». Гости отеля узнали Петрова и Боширова после публикации их фото в западной прессе

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в начале марта в Солсбери. Британские власти заявили, что к атаке причастна Россия. Позже полиция назвала имена подозреваемых — Александра Петрова и Руслана Боширова — и опубликовала их фотографии. В Лондоне уверены, что они являются сотрудниками российской разведки.

Петров и Боширов дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. В нем они рассказали, что цель их поездки была туристической (по совету друзей они хотели посмотреть знаменитый собор в Солбери), а в одном номере они остановились, чтобы сэкономить.