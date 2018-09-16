Украина объявила персоной нон грата советника Джереми Корбина, - Daily Mail

Украина объявила персоной нон грата британского политика Эндрю Мюррея, который является одним из главных советников лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина. Об этом сообщает Daily Mail ссылаясь на данные Службы безопасности Украины.

В сообщении говорится, что Мюррею еще в июне этого года запретили въезд на территорию украины сроком на 3 года за то, что он представляет угрозу для нацбезопасности государства.

Отмечается, что украинская власть определила, что действия Мюррея является «частью глобальной пропагандистской сети Путина, который продает российскую ложь, особенно в отношении Крыма и войны на востоке Украины».

Советник Корбина, который 40 лет был членом коммунистической партии Великобритании, в 2014 году создал организацию «Солидарность с антифашистским сопротивлением в Украине» (SARU), чтобы вести в странах Запада пропаганду против Украины.

Кроме того, 21 июля 2014 года Корбин и Мюррей опубликовали статью, в которой сравнивали уничтожение MH17 со смертью австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, которая привела к началу Первой мировой войны.

Также, в издании отметили, что утечка писем из Кремля показывает, что Владислав Сурков, помощник российского президента, поручил российским агентам влияния сделать «сравнение крушения малайзийского „Боинга“ с убийством Франца Фердинанда», чтобы замутить воду относительно того, была ли Россия ответственна за сбивание пассажирского самолета.