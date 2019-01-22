Британские лейбористы хотят провести второй референдум по Brexit

Лейбористская партия Великобритании внесла на рассмотрение парламента поправку к законодательству по Brexit, которая предусматривает проведение второго референдума по вопросу о членстве страны в Евросоюзе. Об этом сообщает во вторник газета The Guardian.

В июне 2016 года на референдуме по этому вопросу в королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали сторонники выхода из сообщества. Нынешнее предложение ведущей в Соединенном Королевстве оппозиционной партии, свидетельствующее о решительном изменении позиции руководства партии в отношении повторного плебисцита, может быть, по данным издания, поставлено на голосование уже на следующей неделе.

Помимо вопроса о референдуме, авторы поправки призывают депутатов проголосовать за альтернативный план лейбористов по Brexit. Он предполагает, что Великобритания после выхода из сообщества будет оставаться в таможенном союзе и сохранять прочные отношения с единым рынком сообщества. Права граждан и потребительские стандарты предусматривается гармонизировать с имеющимися в ЕС.

«Наша поправка позволит депутатам голосовать за варианты, призванные покончить с тупиком, в котором оказался Brexit, и предотвратить хаос бездействия», — заявил лидер лейбористов Джереми Корбин. План Лейбористской партии должен, по его словам, «занять центральное место, оставив при этом все другие варианты, в том числе возможность всенародного голосования», добавил Корбин.

Подобный шаг оппозиционная партия предприняла после представления британским премьером Терезой Мэй в понедельник в парламенте альтернативного плана консерваторов по Brexit — «плана Б». Глава правительства при этом ясно дала понять, что, какие бы предложения ни были сформулированы представителями широкого спектра британских политиков, она не готова соглашаться на второй референдум о выходе из ЕС или откладывать дату выхода из состава сообщества.

Теперь у депутатов будет время до 29 января обсудить документ Мэй, после чего он сразу же будет вынесен на голосование. Простым этот процесс для премьер-министра не будет — и оппозиционные политики, и некоторые депутаты от правящей Консервативной партии уже успели дать главе правительства рекомендации, которые идут вразрез с представленным документом.