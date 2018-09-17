Маск придумал название для новых трудностей у Tesla

Глава Tesla Илон Маск заявил, что его компания после проблем с производством попала в «логистический ад». Об этом он написал в Twitter.

Одна из пользователей Сети написала, что ей обещали доставить одну из моделей Tesla 8 сентября, затем доставку несколько раз переносили, а теперь отложили на неопределенный срок. В ответ Маск заявил, что его компания попала из «производственного ада в логистический ад». Однако он отметил, что данную проблему гораздо легче уладить и прогресс идет быстро.

Напомним, 11 сентября Маск заявил, что Tesla уберет два цвета из палитры возможных расцветок своей продукции — в ней останется всего пять вариантов. По его словам, речь идет об обсидиановом черном и серебристом металлике. Маск пояснил, что такая мера принята для упрощения производства. Приобрести автомобиль в этих цветах будет по-прежнему возможно, однако для этого надо будет направить запрос и заплатить большую сумму.