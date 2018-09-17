Коломойский открыл еще одно СМИ

Украинский олигарх, бизнесмен Игорь Коломойский выступил соинвестором нового интернет-медиа «The Бабель».
«The Бабель» не входит в состав группы «1+1 медиа». Это интернет-издание, соинвестором которого является акционер группы Игорь Коломойский«, — сказали агентству «Интерфакс-Украина» в пресс-службе медиагруппы.
Главным редактором издания является экс-замглавного редактора Esqire и главред проекта «1+1» Музей новостей" Глеб Гусев, шеф-редактором — замдиректора департамента новостей канала «1+1» Катерина Коберник.
Они же числятся его собственниками — вместе с Ярославом Пахольчуком и Александром Ткаченко (поровну).
«Мы пишем о политике, бизнесе, образовании, культуре, технология, новостях в Украине и мире — все, что важно знать современному человеку. Мы пишем о людях, а не об абстрактных явлениях», — отмечается на сайте издания.
Уставный капитал издания составляет 200 тыс. грн.
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