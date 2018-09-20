Порошенко не верит в скорое открытие рынка земли

Президент Украины Петр Порошенко выразил сомнения по поводу возможности принятия решения о создании рынка земли в ближайшее время.
«Я понимаю, что, к сожалению, шансов на выверенное государственническое решение о создании, например, цивилизованного рынка земли... сейчас будет тяжело провести», — сказал он с парламентской трибуны в четверг, выступая с ежегодным посланием.
При этом он напомнил, что Европейский суд по правам человека признал мораторий на свободный рыночный оборот земли нарушающим права украинцев.
Напомним, Верховная Рада 7 декабря 2017 года приняла в целом законопроект № 7350, который продлевает мораторий на продажу земель сельхозназначения до 1 января 2019 года. Президент Украины 30 декабря 2017 года его подписал.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в конце мая 2018 года принял решение о том, что постоянное продление в Украине моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения нарушает права человека. Суд призвал Украину быстрее законодательно урегулировать рынок сельхозземель, так как именно для такого законодательного урегулирования и вводился мораторий.
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