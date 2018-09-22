Венгрия уже не хочет продлевать санкции против РФ автоматически

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал ЕС обсуждать санкции против России, а не продлевать их автоматически. Об этом он заявил в интервью российскому пропагандистскому каналу RT.

«Мы четко обозначили необходимость честного диалога, поскольку мы ненавидим обманывать друг друга. Нужно честное и прямое обсуждение, достигли ли санкции успеха? Давайте проанализируем факты, помогли ли санкции европейской экономике или российской экономике, или, наоборот, помогли оказать давление на российскую экономику, помогли ли они выполнить Минские соглашения. Ответив искренне на эти вопросы, мы должны принимать решения о нашем будущем», — отметил Сийярто.

В то же время, по его словам, Венгрия никогда не пойдет на нарушение единства ЕС в этом вопросе.

«Нынешнее итальянское правительство, кажется, разделяет нашу позицию — никакого автоматического продления санкций, нужна дискуссия. А поскольку это страна, входящая в G7, менее крупной стране будет легче представить эту позицию с большей страной» — заявил Сийярто.

Напомним, что ранее о желании пересмотреть антироссийские санкции заявляла Италия.