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Абрамович может получить от продажи «Челси» рекордные 3 млрд фунтов

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Абрамович может получить от продажи «Челси» рекордные 3 млрд фунтов

Российский бизнесмен Роман Абрамович рассчитывает продать английский футбольный клуб «Челси» не менее чем за 3 млрд фунтов стерлингов. Об этом сообщает издание Bloomberg Businessweek.

Ранее сообщалось, что британский предприниматель Джим Рэтклифф обратился к российскому бизнесмену с предложением о приобретении лондонского клуба. Рэтклифф, состояние которого оценивается в 21,05 млрд ($28,5 млрд), хотел купить «Челси» за 2 млрд ($2,68 млрд). Это стало бы самой дорогой сделкой по продаже спортивной команды в истории, но Абрамович отказался от предложения.

Он намерен выручить 3 млрд ($3,9 млрд). Журнал «Форбс» на июль 2018 года оценивал стоимость «Челси» в $2,06 млрд.

Ранее «Челси» приостановил все работы по проектированию нового стадиона стоимостью около 1 млрд ($1,33 млрд). По данным газеты The Times, данный проект был остановлен Абрамовичем в связи с тем, что ему отказали в продлении инвестиционной визы. Также ранее сообщалось, что Абрамович обратился к инвестиционному банку за консультациями по продаже клуба.

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Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 млн. В период руководства Абрамовича «Челси» завоевал пять титулов чемпиона Англии, впервые стал победителем Лиги чемпионов. Также клуб пять раз становился обладателем Кубка страны, трижды Кубка лиги и дважды Суперкубка страны.

Роман Абрамович, Челси
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