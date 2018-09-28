Британские спецслужбы выявили еще одного подозреваемого в деле Скрипалей

Британские спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции определили личность третьего подозреваемого в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом в четверг сообщила газета The Daily Telegraph.

По ее данным, идентифицированный «третий сотрудник российской военной разведки мог выполнять разведывательную миссию» в Солсбери, чтобы помочь спланировать нападение на Скрипалей. Издание при этом не приводит имени нового предполагаемого фигуранта инцидента в Солсбери.

По версии британской стороны, 4 марта экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, подвергся в Солсбери вместе со своей дочерью Юлией воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», нанесенного на дверную ручку его дома. Лондон выступил с утверждением, что Москва причастна к этому инциденту. Россия отвергает все обвинения.

5 сентября премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются россияне с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ.