В Киеве напали на общественную приемную депутата Белецкого

В ночь на воскресенье неизвестные совершили нападение на офис общественной приемной нардепа Андрея Белецкого на Оболони в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба «Национального корпуса».

«Неизвестные около двух часов ночи залили краской окно офиса и забросили внутрь помещения молоток, который разбил окно», — сообщили в партии.

Кроме этого, сообщается, что возле места преступления была найдена пиротехника, которую, вероятно, пытались использовать для поджога помещения.