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Ученые опровергли мнение о необыкновенном интеллекте собак

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Ученые опровергли мнение о необыкновенном интеллекте собак

Британские нейрофизиологи не нашли особых различий в уровне интеллекта собак и их ближайших родичей, что опровергает общепринятое представление о том, что «лучшие друзья человека» умнее остальных животных. Их выводы были представлены в журнале Learning & Behavior.

«Многие наши коллеги, похоже, не просто изучают интеллект собак, а пытаются доказать, насколько умными они являются. Их часто сравнивают в позитивном ключе с шимпанзе и говорят, что они имеют некие уникальные черты. Однако всегда оказывается, что этими же способностями обладают и многие другие виды», — заявил Стивен Ли (Stephen Lea) из университета Эксетера (Великобритания).

В последние годы ученые обнаруживают все больше свидетельств того, что типично человеческие черты интеллекта и наши способности проявлять сложные эмоции характерны и для многих других животных, в том числе собак, приматов и даже воронов.

К примеру, недавно нейрофизиологи выяснили, что собаки умеют понимать интонации и смысл слов, которые им говорят хозяева, что они общаются с людьми не ради еды, а ради получения внимания и позитивных эмоций, и что они умеют распознавать эмоции на лице знакомых и незнакомых им людей. Вдобавок, собаки оказались способны запоминать «ненужную» информацию и использовать ее впоследствии при общении с хозяином.

Многие подобные открытия, как отмечают Ли и его коллеги, заставляют многих нейрофизиологов и зоопсихологов считать, что собаки заметно превосходят волков и других хищников в уровне интеллекта, и иногда превосходят высших приматов. Подобное превосходство «лучших друзей человека» сторонники этой идеи связывают с тем, как проходил процесс приручения собак.

Британские исследователи решили проверить, действительно ли это так. Для этого они проанализировали выводы свыше трех сотен исследований, посвященных интеллекту животных, и попытались понять, как именно собаки отличались от других млекопитающих и «продвинутых» птиц, таких как новокаледонские вороны.

Как показал этот анализ, интеллектуальные способности собак очень часто завышались экспериментаторами. К примеру, многие ученые замечали, что собаки необычно хорошо справлялись с решением простых физических головоломок, временами превосходя обезьян. При этом, по словам Ли, они не обращали внимания на то, что с этими же тестами не хуже справлялись еноты, гиены и некоторые другие родичи собак.

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Аналогичным образом, волки, особенно молодые особи, справлялись с имитацией действий человека не хуже, чем это делали их домашние «кузены», а дельфины, шимпанзе и некоторые другие животные превосходят их в этом отношении.

исследование, собака
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