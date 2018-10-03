Нацбанк снизил курс гривны

Национальный банк Украины на среду, 3 октября, ослабил официальный курс гривны на 6 копеек - до 28,2763 грн за доллар против 28,2127 грн за доллар во вторник. Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 32,6393 грн против 32,7436 грн накануне.