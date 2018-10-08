Казахстан хочет упрощения визового режима с Евросоюзом

Казахстан намерен проработать вопрос об упрощении визового режима с Европейским союзом. Об этом в понедельник заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
«В этом году мы отмечаем 25-летие установления дипломатических отношений между Казахстаном и Евросоюзом. Наша главная задача — реализация подписанного в 2015 году соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Евросоюзом. Также мы будем мобилизовывать свои силы для реализации стратегии Брюсселя по отношению к странам Центральной Азии, будем решать вопрос об упрощении визового режима между странами», — сказал Назарбаев.
Он отметил, что отношения Казахстана с Евросоюзом «основаны на конструктивном диалоге, взаимопонимании и уважении».
Казахстан с 1 января 2017 года предоставил право на безвизовый въезд на территорию страны гражданам стран Организации экономического сотрудничества и развития, а также основных инвесторов в казахстанскую экономику (всего 45 стран). Это решение приурочили к началу деятельности Международного финансового центра «Астана».
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