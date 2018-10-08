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Глобальное потепление приведет к нехватке продуктов, - ООН

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Глобальное потепление приведет к нехватке продуктов, - ООН

Мировые страны должны предпринять «быстрые, далеко идущие и беспрецедентные изменения во всех сферах общества», чтобы избежать катастроф из-за глобального потепления. Такое мнение приводится в докладе Межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC)

В докладе утверждается, что к 2030 году температура на планете поднимется на 1,5 градус Цельсия выше доиндустриального уровня, что повысит риски возникновения глобальной засухи, пожаров и нехватки продовольствия. Также из-за глобального потепления растает арктический морской лед и повысится уровень моря, что приведет к наводнениям, отмечает телеканал CNN.

Для того, чтобы не допустить повышения температуры, глобальные выбросы углекислого газа к 2030 году должны снизиться на 45% и достигнуть нуля к 2050 году, считают специалисты IPCC.

«Мы указали на огромные преимущества сохранения температуры не более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня, а также на необходимость беспрецедентных изменений в энергетических и транспортных системах, чтобы достигнуть этого», — заявил сопредседатель рабочей группы IPCC Джим Ске, передает The Guardian.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в конце сентября заявлял об убытках в $320 млрд, которые страны понесли в 2017 году из-за стихийных бедствий. Он отмечал, что мировое сообщество не успевает реагировать на происходящие климатические изменения, что может повлечь за собой «необратимый ущерб».

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В 2015 году 197 стран мира подписали Парижское соглашение по климату. Участники договорились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

В июне 2017 года президент Дональд Трамп объявил о выходе США из Парижского соглашения. По его словам, при выполнении всех положений договора Соединенные Штаты могут потерять 2,7 млн рабочих мест к 2025 году.

ООН, глобальное потепление
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