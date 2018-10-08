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Порошенко пообщался с новым составом ЦИК – говорили про российское вмешательство

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Порошенко пообщался с новым составом ЦИК – говорили про российское вмешательство

Предстоящие выборы будут высококонкурентными и пройдут в соответствии с международными стандартами, из-за чего на членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК) накладывается дополнительная ответственность, подчеркивает президент Украины Петр Порошенко.

«Я убежден в том, что будущие выборы будут очень высококонкурентными, чего мы, собственно, и добивались — честность, прозрачность, равенство возможностей, касающихся участия в избирательных процессах, полное соответствие международным европейским стандартам накладывают на членов Центральной избирательной комиссии дополнительную ответственность», — сказал Порошенко на встрече с новоизбранными членами Центральной избирательной комиссии в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он напомнил, что это будут первые выборы, которые пройдут после подписания и ратификации Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом, где определены нормы, которые гарантируют европейские принципы защиты волеизъявления граждан.

«Это первые выборы, которые проводятся в условиях введения стандартов Европейского Союза и НАТО, включая изменения в Конституцию (Украины — Ред.)», — подчеркнул глава государства.

В то же время он заявил, что Украина должна иметь эффективные средства противодействия российскому вмешательству в избирательную кампанию.

«И с точки зрения наших специальных органов, и с точки зрения информации наших партнеров, что Россия собирается активно вмешиваться в избирательную кампанию и через системы дезинформации, и через системы фальсификации избирательного процесса, и чрез системы кибератак хакерских, для того, чтобы сорвать выборы», — сказал Порошенко.

В связи с этим президент отметил, что надеется на эффективную работу Центральной избирательной комиссии, «чтобы мы имели эффективные средства противодействия, чтобы защитить выбор украинского народа».

По словам Порошенко, также необходимо эффективно противодействовать подкупу избирателей.

«Сегодня к этой технологии, которая также является одной из форм вмешательства в выборы через деньги, которые идут с востока, из России. И я надеюсь как на решительные действия Центральной избирательной комиссии, так и на необходимость внесения изменений в законодательство, которые существенным образом усложнят этот процесс и усилят ответственность», — отметил глава государства.

Петр Порошенко также сообщил, что проекты законодательных предложений по усилению ответственности за вмешательство в избирательный процесс уже готовы к рассмотрению на Национальном совете реформ, и если они будут рассмотрены при участии членов ЦИК, то он готов внести их в парламент и «определить этот законопроект как неотложный».

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Как сообщалось, 20 сентября 2018 года новыми членами ЦИК по решению парламента стали 14 человек, преимущественно выдвинутых фракциями БПП и «Народный фронт».

4 октября все 14 новых членов ЦИК приняли присягу в Верховной Раде.

Проведение очередных выборов президента Украины запланировано на весну 2019 года, очередных выборов народных депутатов — на осень 2019 года.

Петр Порошенко, ЦИК
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