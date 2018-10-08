Комитет Рады разрешил рассмотреть вопрос снятия иммунитета с Вилкула

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту рассмотреть представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с одного из лидеров фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула. Соответствующее решение комитет принял в понедельник, 8 октября, сообщает УП.
По словам главы ГПУ, в 2011 году Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, используя служебное положение, незаконно передал земли коллективной собственности в пользование Орджоникидзевского ГОКа под разработку карьера и частной фирме «АРТ ЛЕНД»
Луценко утверждал, что своими действиями Вилкул нанес государству вред на более, чем 5 миллионов гривен, а также уничтожил часть земли сельскохозяйственного назначения.
В свою очередь нардеп заявил, что дело против него сфабриковано.
По его словам, никакого преступления не было и нет, поскольку земля была в государственной собственности и в государственной собственности осталась, а своим решением передал земли запаса в аренду ГОКа и тем самым сохранил рабочие места на предприятии.
Также он отметил, что земля, которая принадлежала колхозу Катериновский, еще в 1999 году решением Верховной Рады была переведена в государственную собственность как земли запаса и передана на 5 лет в аренду ГОКа.
На уточняющий вопрос членов комитета, кому именно должна перейти земля в собственность, если вина Вилкула будет доказана, прокурор ответил, что в частную собственность бывших владельцев, которых более 1000.
После длительных споров и обсуждений депутаты приняли решение передать в Верховную Раду заключение, в котором указать, что внесенное представление генпрокурора законно. Вместе с тем в заключении предлагалось описать весь ход обсуждения и предостережения относительно качества предоставления и необходимости проведения дополнительной проверки принадлежности земель.
влажность:
давление:
ветер:
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016