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Комитет Рады разрешил рассмотреть вопрос снятия иммунитета с Вилкула

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Комитет Рады разрешил рассмотреть вопрос снятия иммунитета с Вилкула

Комитет по вопросам регламента Верховной Рады принял решение рекомендовать парламенту рассмотреть представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие депутатской неприкосновенности с одного из лидеров фракции «Оппозиционный блок» Александра Вилкула. Соответствующее решение комитет принял в понедельник, 8 октября, сообщает УП.

По словам главы ГПУ, в 2011 году Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, используя служебное положение, незаконно передал земли коллективной собственности в пользование Орджоникидзевского ГОКа под разработку карьера и частной фирме «АРТ ЛЕНД»

Луценко утверждал, что своими действиями Вилкул нанес государству вред на более, чем 5 миллионов гривен, а также уничтожил часть земли сельскохозяйственного назначения.

В свою очередь нардеп заявил, что дело против него сфабриковано.

По его словам, никакого преступления не было и нет, поскольку земля была в государственной собственности и в государственной собственности осталась, а своим решением передал земли запаса в аренду ГОКа и тем самым сохранил рабочие места на предприятии.

Также он отметил, что земля, которая принадлежала колхозу Катериновский, еще в 1999 году решением Верховной Рады была переведена в государственную собственность как земли запаса и передана на 5 лет в аренду ГОКа.

На уточняющий вопрос членов комитета, кому именно должна перейти земля в собственность, если вина Вилкула будет доказана, прокурор ответил, что в частную собственность бывших владельцев, которых более 1000.

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После длительных споров и обсуждений депутаты приняли решение передать в Верховную Раду заключение, в котором указать, что внесенное представление генпрокурора законно. Вместе с тем в заключении предлагалось описать весь ход обсуждения и предостережения относительно качества предоставления и необходимости проведения дополнительной проверки принадлежности земель.

Александр Вилкул
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Понедельник, 8 октября 2018
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