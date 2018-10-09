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«Отравитель Скрипаля» Мишкин тоже является «Героем России»

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«Отравитель Скрипаля» Мишкин тоже является «Героем России»

Фигурант дела об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля офицер ГРУ Александр Мишкин, которого ранее СМИ называли Александром Петровым, в 2014 году получил звание Героя России, сообщили журналисты Bellingcat на брифинге.

«В 2014 стал героем Российской Федерации, как и Чепига (Анатолий Чепига — Ред.), — сообщает Интерфакс-Украина о ссылкой на телеканал «Скай ньюс».

Мишкин, по данным журналистов, окончил военную академию в 2003 году. В совместном расследовании Bellingcat и The Insider указано, что речь идет о Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Журналисты утверждают, что Мишкин специализировался на психологии людей, служащих на подводных лодках.

В ГРУ, по данным журналистов, Мишкин попал до 2003 года, работать под прикрытием начал в 2011-2013 годах.

Bellingcat в понедельник направил в родной поселок Мишкина Лойгу журналиста, который пообщался с семью местными жителями. Те рассказали, что Мишкин обучался в военном учебном заведении и получал высокую награду.

Брифинг прошел в здании палаты общин Великобритании под руководством депутата-консерватора Боба Сили. На мероприятии выступили основатель Bellingcat Элиот Хиггинс и журналист Христо Гроздев, отмечает телеканал.

После брифинга Bellingcat и The Insider опубликовали совместное расследование, в котором рассказали подробности жизни А.Мишкина. Так, расследователи узнали, что в селе Лойга, где родился Мишкин, проживает его бабушка Нина Федоровна, бывший врач.

Вместе с тем журналист Bellingcat утверждает, что не смог поговорить с бабушкой, так как она за три дня до этого уехала из Лойги, вероятно, чтобы посетить родителей Мишкина.

Жители Лойги полагают, что присвоение Александру Мишкину ордена Героя России связано с операцией РФ в Крыму в 2014 году или с побегом из Украины Виктора Януковича.

В расследовании The Insider и Bellingcat также говорится, что осенью 2014 года Мишкин получил от государства квартиру, рыночная стоимость которой, по данным журналистов, составляет 24 млн рублей.

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Журналисты в новой публикации также рассказали, каким образом им удалось связать имя Александра Мишкина с Александром Петровым, которого в Великобритании подозревают в причастности к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Так, журналисты использовали для поиска имя Петрова, его дату рождения и информацию о месте получения предыдущего паспорта. Затем, найдя данные о Мишкине, журналисты обнаружили его номер телефона и данные о страховании автомобиля. Машина, принадлежавшая Мишкину, была зарегистрирована в Санкт-Петербурге, а затем, как утверждают The Insider и Bellingcat перешла во владение человеку, зарегистрированному по адресу Хорошевское шоссе 76. Затем журналисты стали опрашивать выпускников академии, где, по их данным учился Мишкин для получения дополнительной информации.

отравление Скрипаля, Александр Мишкин
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