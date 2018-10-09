«Отравитель Скрипаля» Мишкин тоже является «Героем России»

Фигурант дела об отравлении в Солсбери Сергея Скрипаля офицер ГРУ Александр Мишкин, которого ранее СМИ называли Александром Петровым, в 2014 году получил звание Героя России, сообщили журналисты Bellingcat на брифинге.

«В 2014 стал героем Российской Федерации, как и Чепига (Анатолий Чепига — Ред.), — сообщает Интерфакс-Украина о ссылкой на телеканал «Скай ньюс».

Мишкин, по данным журналистов, окончил военную академию в 2003 году. В совместном расследовании Bellingcat и The Insider указано, что речь идет о Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Журналисты утверждают, что Мишкин специализировался на психологии людей, служащих на подводных лодках.

В ГРУ, по данным журналистов, Мишкин попал до 2003 года, работать под прикрытием начал в 2011-2013 годах.

Bellingcat в понедельник направил в родной поселок Мишкина Лойгу журналиста, который пообщался с семью местными жителями. Те рассказали, что Мишкин обучался в военном учебном заведении и получал высокую награду.

Брифинг прошел в здании палаты общин Великобритании под руководством депутата-консерватора Боба Сили. На мероприятии выступили основатель Bellingcat Элиот Хиггинс и журналист Христо Гроздев, отмечает телеканал.

После брифинга Bellingcat и The Insider опубликовали совместное расследование, в котором рассказали подробности жизни А.Мишкина. Так, расследователи узнали, что в селе Лойга, где родился Мишкин, проживает его бабушка Нина Федоровна, бывший врач.

Вместе с тем журналист Bellingcat утверждает, что не смог поговорить с бабушкой, так как она за три дня до этого уехала из Лойги, вероятно, чтобы посетить родителей Мишкина.

Жители Лойги полагают, что присвоение Александру Мишкину ордена Героя России связано с операцией РФ в Крыму в 2014 году или с побегом из Украины Виктора Януковича.

В расследовании The Insider и Bellingcat также говорится, что осенью 2014 года Мишкин получил от государства квартиру, рыночная стоимость которой, по данным журналистов, составляет 24 млн рублей.

Журналисты в новой публикации также рассказали, каким образом им удалось связать имя Александра Мишкина с Александром Петровым, которого в Великобритании подозревают в причастности к инциденту с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Так, журналисты использовали для поиска имя Петрова, его дату рождения и информацию о месте получения предыдущего паспорта. Затем, найдя данные о Мишкине, журналисты обнаружили его номер телефона и данные о страховании автомобиля. Машина, принадлежавшая Мишкину, была зарегистрирована в Санкт-Петербурге, а затем, как утверждают The Insider и Bellingcat перешла во владение человеку, зарегистрированному по адресу Хорошевское шоссе 76. Затем журналисты стали опрашивать выпускников академии, где, по их данным учился Мишкин для получения дополнительной информации.