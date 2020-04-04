Из-за коронавируса бельгийские клубы могут быть исключены из Лиги чемпионов

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что бельгийским клубам грозит исключение из Лиги чемпионов и Лиги Европы в случае досрочного завершения национального чемпионата из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает Spiegel.
На этой неделе совет директоров Pro League, сильнейшего дивизиона чемпионата Бельгии, по итогам собрания, прошедшего по видеосвязи, заявил о невозможности продолжения первенства. Окончательное решение примет Генеральная ассамблея с участием всех клубов чемпионата, которая пройдет 15 апреля.
«Считаю подобный путь неправильным. Мы должны быть едины в борьбе с пандемией. Бельгия и другие страны, которые досрочно завершат чемпионат, рискуют остаться без еврокубков на следующий сезон. Ведь участники этих турниров будут определяться по итогам полностью завершившегося сезона», — заявил Чеферин.
Ранее УЕФА в ходе видеоконференции с участием представителей всех футбольных ассоциаций Европы признал базовым вариант с завершением всех национальных чемпионатов. Первенства планируется возобновить в июне.
Чемпионом Бельгии сезона 2019/20 в случае досрочного завершения сезона будет объявлен «Брюгге», лидирующий в таблице по итогам 29 туров. Занимающий второе место «Гент» получит серебряные медали.
К 4 апреля в Бельгии зарегистрировано 16,7 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 1,1 тыс. человек умерли от осложнений. Во всем мире COVID-19 заразилось более 1,1 млн человек, 59 тыс. из них скончались.
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