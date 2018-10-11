Войти
Трамп вновь заявил о намерении баллотироваться на второй срок
планы
Трамп вновь заявил о намерении баллотироваться на второй срок
Порошенко заявил о росте боеготовности ВСУ
позиция
Порошенко заявил о росте боеготовности ВСУ

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

резонанс
RSS

СБУ пришла с обысками сразу в 9 фондовых компаний

211
СБУ пришла с обысками сразу в 9 фондовых компаний

Служба Безопасности Украины проводит обыски и выимку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке. Данную информацию StockWorld подтвердили сразу несколько источников.

По их данным, обыски и выимка документов проводятся в таких компаниях как «Арт-Капитал», «УНИВЕР», Фондовая биржа ПФТС и Украинская Биржа.

Обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре, однако в едином реестре судебных решений на данный момент отсутствует.

По словам одного из источников, который был в офисном центре, где располагается фондовая биржа ПФТС, шестой и седьмой этаж (где находится биржа) заблокированы неизвестными людьми в масках. При этом свидетели сообщают, что в офисе Украинской Биржи также проходят следственные действия, которые фиксируются на видеокамеру.

Как стало известно изданию, обыски проходят в компаниях: Украинская биржа, Универ Капитал, КУА Универ Менеджмент, I-Инвест, Мастер Брок, Навигатор-Инвест, АРТ Капитал, Опексир Лимитед, Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед.

Читайте также: Как разворовали миллиарды Еврогазбанка

По данным источников, указанные компании и ряд физлиц осуществили операции с ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета» (заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правами на получение денежных средств на основании соответствующих встречных обязательств), которые направлены на «маскировку» незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен.

Также правоохранителям предоставлен доступ к документам по вышеуказанным операциям «Расчетного центра».

СБУ, фондовый рынок, Украинская биржа
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 11 октября 2018
Среда, 10 октября 2018
Все новости
реклама
Капитал

Мнения

Виталий Шапран
Виталий Шапран
член Украинского общества финансовых аналитиков

Поедут ли украинцы на заработки в Германию

Несмотря на октябрьские обещания украинского правительства по росту минимальной и средней заработной платы в 2019 году до 4,2 и 15 тыс. грн соответственно, в год выборов в 2019 году произойдет усиление оттока трудовых мигрантов из Украины. Основные факторы, которые будут заставлять украинцев ехать на заработки: слабый экономический рост и открытие для трудовых мигрантов рынков «Старой Европы», в первую очередь Германии.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О новом и старом курсах

Несложно понять позицию Vox Ukraine: они ставили перед собой предельно простую задачу - показать, что и откуда скопипастили в «Новом курсе». Что и было сделано. Пусть и в жесткой форме (но они - журналисты). Легко понять позицию авторов «Нового курса», которые бросились на защиту своего творения. Пусть и сделали это весьма неуклюже (но они – не PRщики). Но я не понимаю тех, кто предлагает обсудить содержание программы «Новый курс». Если предлагают искренне, то эти люди наивны. Почему? Есть, как минимум, три причины.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Как государство спасло компанию БМВ

К 1959 году компания представляла собой удручающее зрелище. Без денег и по уши в долгах, БМВ не имела никаких перспектив для развития. Положение дел было настолько отчаянным, что даже руководство компании не верило в возрождение компании. Многие руководители сами увольнялись. Выхода было два. Банкротство или продажа другой компании.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016