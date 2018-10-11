СБУ пришла с обысками сразу в 9 фондовых компаний

Служба Безопасности Украины проводит обыски и выимку документов в ряде компаний, работающих на фондовом рынке. Данную информацию StockWorld подтвердили сразу несколько источников.
По их данным, обыски и выимка документов проводятся в таких компаниях как «Арт-Капитал», «УНИВЕР», Фондовая биржа ПФТС и Украинская Биржа.
Обыски проходят на основании решения Шевченковского суда Киева, которое было принято еще в сентябре, однако в едином реестре судебных решений на данный момент отсутствует.
По словам одного из источников, который был в офисном центре, где располагается фондовая биржа ПФТС, шестой и седьмой этаж (где находится биржа) заблокированы неизвестными людьми в масках. При этом свидетели сообщают, что в офисе Украинской Биржи также проходят следственные действия, которые фиксируются на видеокамеру.
Как стало известно изданию, обыски проходят в компаниях: Украинская биржа, Универ Капитал, КУА Универ Менеджмент, I-Инвест, Мастер Брок, Навигатор-Инвест, АРТ Капитал, Опексир Лимитед, Кринклиф Энтерпрайзис Лимитед.
По данным источников, указанные компании и ряд физлиц осуществили операции с ОВГЗ в режиме так называемого «группового отчета» (заключение биржевых контрактов, которые обеспечены правами на получение денежных средств на основании соответствующих встречных обязательств), которые направлены на «маскировку» незаконного происхождения средств в сумме более 86 млн гривен.
Также правоохранителям предоставлен доступ к документам по вышеуказанным операциям «Расчетного центра».
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