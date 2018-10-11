Банкир, основатель финансово-промышленной группы «ТАС» Сергей Тигипко разводится со своей женой Викторией.

Об этом говорится в расписании назначенных к рассмотрению дел Обуховского районного суда Киевской области, сообщает Finclub.

В реестре отмечается, что рассмотрение дела № 372/2819/18 судьей Зинченко А.М. должно было состояться сегодня, 11 октября, в 12:00. Поводом стало «заявление супругов о расторжении брака».

Из реестра известно, что Виктория и Сергей Тигипко назначили своих представителей в суде: Виктория Левченко и Андрей Розпаченюк.

Напомним, недавно стало известно, что через ТАСкомбанк обналичено 4 млрд грн.