Банкир, основатель финансово-промышленной группы «ТАС» Сергей Тигипко разводится со своей женой Викторией.
Об этом говорится в расписании назначенных к рассмотрению дел Обуховского районного суда Киевской области, сообщает Finclub.
В реестре отмечается, что рассмотрение дела № 372/2819/18 судьей Зинченко А.М. должно было состояться сегодня, 11 октября, в 12:00. Поводом стало «заявление супругов о расторжении брака».
Из реестра известно, что Виктория и Сергей Тигипко назначили своих представителей в суде: Виктория Левченко и Андрей Розпаченюк.
Напомним, недавно стало известно, что через ТАСкомбанк обналичено 4 млрд грн.
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