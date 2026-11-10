Мерц погрожує заблокувати затвердження бюджету ЄС, якщо не буде підтримки України

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц погрожує заблокувати затвердження наступного семирічного бюджету ЄС, якщо всі країни блоку не погодяться підтримувати Україну.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.
Мерц висунув ультиматум у листі до президента Євроради Антоніу Кошти. Він заявив, що підтримка Берліном бюджету ЄС на 2028-2034 роки напряму залежить від згоди всіх держав-членів профінансувати Україну, яка зіткнулася з дефіцитом у 70 млрд євро наступного року.
"Колективне зобов'язання всіх нас без винятку зробити справедливий внесок у покриття фінансового дефіциту України є необхідною передумовою для розв'язання цього питання та обговорення будь-яких інших питань, особливо тих, що мають фінансові наслідки", - заявив Мерц.
Канцлер Німеччини підкреслив, що фінансова підтримка України з боку абсолютно всіх держав блоку є необхідною умовою для успішного завершення бюджетних переговорів.
Німеччина залишається найбільшим донором бюджету Євросоюзу, тоді як чотири країни, які намагаються уникнути внесків на допомогу Києву, є чистими отримувачами коштів з фондів ЄС.
Мерц вирішив використати цей фінансовий важіль, щоб закріпити грошову допомогу для України як на 2027 рік, так і на подальший період.
Мерц наполягає, що питання ліквідації дефіциту фінансування України має бути вирішене на зустрічі лідерів ЄС у Дубліні.
Ситуацію також ускладнює те, що майбутні вибори у кількох країнах блоку (зокрема в Італії та Польщі) можуть додатково ускладнити пошук консенсусу.
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