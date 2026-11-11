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Залужний: Постійно перебувати в стані залежності від постачання зброї західними партнерами неможливо

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Залужний: Постійно перебувати в стані залежності від постачання зброї західними партнерами неможливо

Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України (2021-2024) Валерій Залужний зазначив, що Україна значною мірою позбулася залежності від постачання зброї західними партнерами протягом чотирьох років повномасштабної війни і зараз потребує доволі обмеженої номенклатури.

"В кінці квітня – початку травня 2022 року Збройні сили України випустили свій останній снаряд, що лишався на наших складах. Травень і червень виявилися трагічними, бо свого вже не було, а допомога ще не надійшла. Усі можливості поставити до строю все, що зберігалося на наших складах, також були вичерпані. А війна тільки розгоралася. Усе, що надходило від наших партнерів, фактично з коліс ставало до бою. Все це дозволяло виживати, але, звісно, поки не дозволяло перемагати", - написав Залужний у своїй статті, опублікованій на сайті "Української правди".

За його словами, після підведення підсумків Херсонської операції стало зрозуміло, "що постійно перебувати в стані залежності від постачання зброї західними партнерами неможливо".

"І навіть не тому, що рано чи пізно така зброя у них може закінчитися. А передусім тому, що сама зброя з часом зміниться і саме її вже не буде у наших партнерів. Від того дня пройшло рівно 4 роки. Номенклатура зброї, якої все ще потребує Україна, зводиться до дуже обмеженого списку в основному засобів ППО. Зброю, яка необхідна сьогодні для паритету, партнери все ще не виробляють", - констатував ексголовнокомандувач.

Він висловив вдячність партнерам за надану допомогу, при цьому наголосивши, що "основне завдання переведеної на воєнний стан економіки полягає в її здатності забезпечити потреби операцій, а не планувати операції під наявні або віртуальні можливості".

Залужний також наголосив, що у 2026 році в російсько-українській війні є не лише російський інтерес, а й геополітичний. "Кожна ракета, бомба і дрон, що прилітають на голови українців, на 90% складаються з деталей, які не виробляються в Росії. Чого б це хтось на Близькому Сході чи у Східній Азії так хотів бомбити Україну? Тому насправді сьогодні це війна за новий світовий порядок. Війна, результатом якої має бути не мир в Україні, а новий світовий порядок, де вже здобутий якимись країнами економічний зріст логічно отримає свій політичний вплив і свої нові сфери впливу… Вона закінчиться лише тоді, коли новий поділ світу на сфери впливу завершиться", - констатував дипломат.

Залужний
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