В Україні з’являться Космічні сили ЗСУ

Верховна Рада 9 листопада ухвалила за основу закон про створення Космічних сил ЗСУ.
За відповідне рішення проголосували 245 депутатів. Про це стало відомо з відеотрансляції засідання парламенту, пише Gazeta.ua.
Новий складник війська має забезпечити незалежність України в орбітальному просторі та розширити розвідувальні можливості.
Документ передбачає, що Космічні сили матимуть статус окремого складника ЗСУ. Як вказано у пояснювальній записці до документа, створення Космічних сил забезпечить набуття Україною організаційно правових, інституційних та військово-технічних спроможностей протистояти загрозі агресії РФ, як і будь-якого іншого потенційного агресора, з космічного простору.
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