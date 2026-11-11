Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Безгін: Проводити укрупнення територіальних громад під час воєнного стану влада не планує

87

В Україні неминуче відбудеться нове укрупнення територіальних громад, однак під час воєнного стану влада проводити його не планує. Про це в еклюзивному інтерв’ю «Главкому» розповів міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб Віталій Безгін.

За словами посадовця, однією з головних перешкод для повторного укрупнення є необхідність проведення позачергових місцевих виборів, які неможливі під час воєнного стану. «Укрупнення неминуче, але зараз воно не на часі. Під час воєнного стану його не буде, і на те є кілька причин. Перш за все, будь-яке укрупнення призводить до позачергових місцевих виборів, які неможливі під час воєнного стану», – пояснив Безгін.

Водночас міністр вважає передчасним оцінювати, які громади виявилися спроможними, а які ні. Він нагадав, що нинішня система територіальних громад сформована в липні 2020 року, а перші місцеві вибори відбулися восени того ж року. Відтоді на роботу місцевого самоврядування вплинули пандемія COVID-19, повномасштабна війна та зміни податкового й бюджетного законодавства.

«Чи держава дала громадам, з огляду на обставини, які на державу теж звалилися, хоч рік пропрацювати в сталих умовах – управлінських, податкових та інших? То як ми можемо судити: впоралася громада чи ні?» – наголосив посадовець.

Безгін також звернув увагу на суттєву різницю в умовах роботи громад у різних регіонах. Зокрема, на його думку, некоректно порівнювати фінансові показники Херсонської та Львівської громад через бойові дії та масштабну міграцію населення. «Безумовно, зараз в громадах Лівобережжя падають фінансові показники, але це не є підставою для вироку», – підсумував він.

Крім цього, Безгін також розповів про плани уряду щодо повернення українців у прикордонні з Росією та Білоруссю громади. Для таких територій планують розробити окрему політику, яка передбачатиме створення безпечних умов проживання навіть після завершення повномасштабної війни. Зокрема, йдеться про будівництво укриттів, підземних шкіл і дитячих садків. Водночас додаткового фінансування на реалізацію цих заходів у держбюджеті наразі не передбачено.

громади, Безгін
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 11 ноября 2026
Вторник, 10 ноября 2026
Понедельник, 9 ноября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Остапенко: Недостатньо запропонувати ветерану вакансію - необхідно створити умови, за яких він зможе працювати

Українські ветерани можуть допомогти подолати кадровий дефіцит, однак для їхнього повернення до цивільного трудового життя необхідно розвивати професійне перенавчання, адаптувати робочі місця та забезпечувати практичну дію державних програм підтримки.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023