Журналіст повідомив про можливі кадрові рішення в податковій службі

З понеділка, 9 листопада, директорка Департаменту контролю за підакцизними товарами Державної податкової служби України Христина Боженко припиняє службу за угодою сторін.
Про це у своєму телеграм-каналі "Брудні ігри" повідомив журналіст-розслідувач Євген Плінський.
"Схоже, що після гучного провалу акцизних платежів за жовтень + чіткого розуміння керованості Боженко з боку акцизної мафії в. о. голови ДПС Юрій Конюшенко разом з міністром фінансів Марченком наважилися на цей крок", – стверджує він.
Водночас, за словами Плінського, не тільки провал платежів та дотичність до схем стали приводом для такого рішення.
"Джерела в правоохоронних органах інформують, що найближчим часом почнуться дуже активні реалізації по акцизній темі (тютюновій та спиртовій). Тому Конюшенко поспішає "відстібнути" Боженко від себе та своєї команди. Не дарма прем’єр Корецький, який дуже переймається публічним іміджем, проводить щотижневі наради з силовиками та нардепами по темі податкових схем. Він планує дотиснути хоч якесь зростання платежів через ліквідацію схем. Тому реалізацій очікується багато та на різних рівнях. І не лише з боку БЕБ", – пише журналіст.
Плінський звертає увагу, що політична ситуація в країні потребує зараз показових і публічних дій по знищенню злочинних синдикатів.
"Корупційні здобутки та злочинні схеми ДПС команда Марченка в податковій хоче повністю перекласти на втікача Кравченка та його ставленицю Лесю Карнаух. Тому Конюшенко і пішов на ці кроки. Цікаві тижні попереду", – резюмував він.
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