Президент України Володимир Зеленський започаткував щотижневі регіональні наради з керівниками обласних адміністрацій. Перша така зустріч відбулася в неділю. Головною темою стали першочергові потреби прифронтових і прикордонних областей, а також громад, які стикаються з безпековими та інфраструктурними викликами.
Під час наради окрему увагу приділили ситуації на Херсонщині. За словами президента, російські війська скористалися прикриттям гуманітарної операції в Олешках, щоб провести масштабну ротацію особового складу та техніки на лівобережжі Дніпра.
"В Олешки і в навколишню громаду були заведені додаткові сили окупанта", – повідомив Зеленський. У зв'язку з цим командування ЗСУ має підготувати пропозиції щодо посилення захисту Херсона від російського терору.
Також обговорили обстановку на Сумщині. Президент повідомив про окремі завдання для Збройних сил України з протидії російським операціям. Доповіді стосувалися ситуації в Сумах, Охтирці та Шостці.
Не оминули й питання енергетичної безпеки. Зокрема, йшлося про план стійкості Харківської області, підготовку критичної інфраструктури до зими та відновлення електропостачання на Дніпровщині після нічних і ранкових ударів. Детально розглянули й виклики для енергосистеми Житомирщини, зокрема проблеми з об'єктами розподілу та передачі електроенергії. Для Міністерства енергетики визначили окреме завдання.
Окремі доповіді стосувалися Запоріжжя та забезпечення потреб області. Значну частину зустрічі присвятили Донеччині, зокрема Краматорську, де останнім часом посилилися російські обстріли. "На Ставці визначимо заходи протидії", – зазначив глава держави.
За словами Зеленського, завдання щодо інших регіонів уже опрацьовані на рівні уряду та команди Офісу президента.
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