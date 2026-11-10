У Москві з’явилися ліміти на продаж автомобільного палива, - ЗМІ

Проблеми з паливом, які почали повертатися до регіонів Росії після відновлення українських атак по нафтопереробним заводам, торкнулися й Москви. Ліміти з'явилися на заправках Роснефти, повідомляє The Moscow Times у понеділок, 9 личтопада.

Наразі там відпускають не більше 50 літрів палива на автомобіль. Також дозволяється заповнити одну металеву каністру об'ємом 20 літрів. Обмеження скасували лише тиждень тому, проте знову повернули.

На початку місяця Збройні сили України завдали ударів по ключових НПЗ Роснефти, які забезпечують Москву та Підмосков'я. 3 листопада було вражено завод Славнафта-ЯНОС потужністю 15 млн тонн нафти на рік. Підприємство розташоване в Ярославській області та належить компанії Славнефть, яку на паритетних засадах контролюють Роснефть та Газпром. 5 листопада безпілотники атакували Рязанський НПЗ, здатний переробляти понад 17 млн тонн нафти на рік і який займає третє місце за потужністю в Росії.

Ударів зазнали й інші підприємства Роснефти. 30 жовтня атаковано Новокуйбишевський НПЗ в Самарській області, 31 жовтня - Башнефть-Новойл в Уфі, а 7 листопада - Саратовський НПЗ.