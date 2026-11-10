Лекорню анонсував підвищення мінімальної зарплати раніше, ніж було заплановано

У понеділок, 9 листопада, прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню оголосив, що анонсоване підвищення мінімальної заробітної плати у країні на 1,6% відбудеться на місяць раніше – замість січня 2027 року у грудні 2026. Про це повідомляє France24.
Рішення уряду було прийняте на тлі переговорів з представниками профсоюзів та бізнесу через кризу подорожчення життя, яка й стала причиною багатотисячних протестів у всіх французьких містах. Лекорню пропонує перенести підвищення заробітної плати задля задоволення потреб мітингувальників.
"Це друге за величиною підвищення за 20 років, тому до нього не можна ставитися з нехтуванням", – зауважив голова уряду Франції.
В результаті підвищення мінімальна заробітна плата за місяць становитиме 1502 євро, що на 24 євро більше за поточний рівень, який зберігається з червня, коли її було підвищено на 35 євро з урахуванням зростання інфляції. Представників учасників протестів такі суми не влаштували: найбільша у Франції профспілка CFDT вимагає підвищення на 100 євро, а лівоцентристська профспілка CGT — на 10%, що еквівалентно приблизно збільшенню на 150 євро на місяць.
Як зауважує ЗМІ, Єлисейський палац стурбований наростаючою соціальною напругою за п'ять місяців до президентських виборів, на яких лідер вкрай правих Марін Ле Пен лідирує в опитуваннях громадської думки.
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