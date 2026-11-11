Блюменталь ініціював новий етап перевірок низки криптопроєктів, які пов’язують із Трампом

Головний представник Демократичної партії у Постійному підкомітеті Сенату США з розслідувань Річард Блюменталь ініціював новий етап перевірок, надіславши запити криптовалютній біржі Binance, компанії Tether та низці криптопроєктів, які пов’язують із президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє Тhe Moscow times.

Сенатор вимагає надати документи та інформацію в межах розслідування можливих фінансових порушень і потенційних конфліктів інтересів. Адресати повинні передати запитувані матеріали до січня 2027 року. У разі відмови або невиконання вимог підкомітет не виключає застосування передбачених законом примусових механізмів.

Серед організацій, які потрапили до поля зору сенатського розслідування, називають World Liberty Financial та Fight Fight Fight LLC, що, за даними американських медіа, мають зв’язок із родиною Трампа. Перевірка їхньої діяльності триває з 2025 року після появи повідомлень про можливу співпрацю з іноземними інвесторами, включно з особами, які перебували під федеральними розслідуваннями, а також про ймовірне залучення коштів від іноземних держав.

Окрему увагу підкомітет приділяє діяльності Binance та компанії Tether, яка випускає стейблкоїн USDT. Законодавці вивчають можливі порушення санкційного режиму та ймовірні зв’язки цих структур із проєктами, асоційованими з Дональдом Трампом.

Раніше демократи з підкомітету вже оприлюднювали доповідь, у якій аналізували використання USDT у неформальних фінансових схемах, пов’язаних з Іраном. Також серед предметів інтересу сенаторів опинилися повідомлення про значні криптовалютні транзакції на платформі Binance, які, за даними ЗМІ, могли мати зв’язок з іранськими структурами.

Крім того, американські законодавці звернули увагу на можливий конфлікт інтересів через співпрацю Binance із World Liberty Financial. Раніше група сенаторів також закликала перевірити обставини президентського помилування засновника Binance Чанпена Чжао.

У межах окремих перевірок Блюменталь направив попередження низці урядовців та компаній щодо можливих зловживань державними повноваженнями, тиску на медіа та ймовірного надання привілеїв в обмін на фінансові внески. Водночас жодних остаточних висновків щодо можливих порушень наразі не оприлюднено.