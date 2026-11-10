Британія допоможе країнам ЄС у боротьбі з атаками хакерів на холодильники

Велика Британія відправляє військових за кордон, щоб протидіяти кібератакам на холодильне обладнання в європейських країнах. Йдеться про операції з виявлення та нейтралізації хакерів, які можуть атакувати критичні системи.
Про це командувач Кібернетичних та електромагнітних сил Міноборони Великої Британії Майк Файєрс розповів в інтерв’ю The Times, пише The Telegraph.
За словами Файєрса, британські військові прибувають до європейських країн, щоб виявляти супротивників до того, як ті атакують військові системи Великої Британії. Такі місії проводять за згодою держав, які приймають військових. Операції можуть відбуватися на суші, човнах, кораблях або літаках і бути спрямованими як проти державних службовців, так і проти кіберзлочинців.
Командувач також наголосив на зростанні загроз через використання штучного інтелекту. За його словами, якщо раніше на усунення вразливостей у системах могли мати кілька днів, то тепер реагувати доводиться за лічені хвилини.
Файєрс додав, що британські військові протидіятимуть і російським хакерам, яких можуть підозрювати в організації таких атак у Європі.
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