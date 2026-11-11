Зеленський прокоментував перший день переговорів в Абу-Дабі

У перший день переговорів в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) представники України, США та Росії обговорили гуманітарні кроки, гарантії безпеки Україні, а також необхідність деескалаційних кроків. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Telegram-каналі після звіту української переговорної команди, передають Українські Новини.

За словами Зеленського, тристоронній формат був конструктивним та доволі змістовним.

"Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни. Була й тематика необхідності деескалаційних кроків", - повідомив він.

Зеленський визначив команді завдання для подальшого діалогу – як в тристоронньому форматі завтра, 11 листопада, так і загалом надалі цими днями з представниками Президента США та представниками Європи.

Він наголосив на важливості реального наближення миру, і запевнив, що з українського боку буде тільки продуктивна, якісна, чесна робота.