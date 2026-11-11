Зеленський прокоментував перший день переговорів в Абу-Дабі

У перший день переговорів в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати) представники України, США та Росії обговорили гуманітарні кроки, гарантії безпеки Україні, а також необхідність деескалаційних кроків. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у Telegram-каналі після звіту української переговорної команди, передають Українські Новини.
За словами Зеленського, тристоронній формат був конструктивним та доволі змістовним.
"Встигли обговорити необхідність та можливі параметри гуманітарних кроків. Звільнення полонених – це пріоритет. Детально говорили про зміст гарантій безпеки Україні та фундамент їхнього довготривалого функціонування. Потрібні реальні інструменти заблокувати будь-яке повторення війни. Була й тематика необхідності деескалаційних кроків", - повідомив він.
Зеленський визначив команді завдання для подальшого діалогу – як в тристоронньому форматі завтра, 11 листопада, так і загалом надалі цими днями з представниками Президента США та представниками Європи.
Він наголосив на важливості реального наближення миру, і запевнив, що з українського боку буде тільки продуктивна, якісна, чесна робота.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023