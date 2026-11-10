Макфол: Й надалі лобіюватиму надання Україні нової економічної та військової допомоги з боку США

Посол США в Росії у 2011–2014 роках Майкл Макфол заявив, що й надалі лобіюватиме надання Україні нової економічної та військової допомоги з боку Сполучених Штатів. За його словами, підтримка України важлива не лише для українців, а й для самих американців.
Про це він сказав в інтерв'ю проєкту «Хід Тузова» на Апостроф TV.
Макфол наголосив, що бачить злочини, які Росія чинить проти України, зокрема систематичні удари по цивільній інфраструктурі, містах та енергетичній системі.
«Це справді геноцид. Він справді зла людина. Ми маємо розуміти, хто такий Путін», — заявив дипломат.
Він також запевнив, що продовжуватиме виступати за посилення американської підтримки України.
«Я щодня лобіюватиму нову економічну та військову допомогу з Америки. Я підтримуватиму ваші українські оборонні підприємства, які мають величезний успіх. Я постійно говоритиму перед американцями, чому це не тільки для українців, а й для нас теж», — зазначив Макфол.
Також він визнав, що не може передбачити, якою буде подальша політика Вашингтона щодо України, але назвав проміжні вибори 3 листопада у США хорошим днем для американської демократії, Демократичної партії. На його думку, це також може сприяти відновленню позитивного ставлення Сполучених Штатів до демократичних країн, зокрема України.
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