Генерал: Фінляндія вивчає український досвід облаштування оборонних ліній

Фінляндія вивчає український досвід облаштування оборонних ліній і протитанкових перешкод, щоб посилити захист кордону з росією. Водночас фінські військові оцінюють, наскільки ефективними будуть такі укріплення в умовах північного клімату.

Про це заявив командувач Сухопутних військ Фінляндії генерал-лейтенант Пассі Вялімякі.

За словами генерала, росія вже почала відновлювати свій військовий потенціал, хоча повномасштабна війна проти України триває п'ятий рік. Під час бойових дій українські військові використовували розгалужену систему оборонних рубежів і протитанкових перешкод, які допомагали сповільнювати просування російських військ.

Фінляндія має спільний із росією кордон завдовжки 1340 км. Це приблизно половина всієї сухопутної ділянки кордону НАТО з російською федерацією. Тому країна має з'ясувати, чи можна застосувати подібні до українських оборонні споруди з огляду на місцеві природні умови.

«Умови у Фінляндії складніші, – зазначив Вялімякі. – Якщо ми побудуємо укріплення та викопаємо протитанкові рови чи перешкоди такої ж глибини, як в Україні, скільки часу знадобиться, перш ніж наше довкілля перетворить їх на штучні ставки?»

Генерал також зауважив, що зусилля росії з поповнення запасів озброєння вже дають певні результати. Фінляндія не може зупинити переозброєння сусідньої країни, тому зосереджується на стримуванні потенційної агресії. Головна мета – переконати російське військове керівництво, що напад не матиме успіху.

«Все, що ми зараз робимо, спрямоване на створення порогу, щоб Москва не пішла далі, незалежно від того, чи йдеться про альянс, чи про Фінляндію», – додав Вялімякі.

Ці заходи є частиною ширшої роботи з посилення східного флангу НАТО на тлі відновлення військового потенціалу росії.

Після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фінляндія підвищила бойову готовність. Протягом двох років країна провела навчальні збори для 60 тис. резервістів, а також продовжує розвивати систему призову та територіального резерву. У разі війни фінські збройні сили можуть мобілізувати близько 280 тис. військових.

Крім того, Фінляндія проводить масштабну реформу Сухопутних військ, яка триватиме до кінця 2030-х років. Вона передбачає модернізацію військової техніки, перегляд структури армії та підвищення її бойової готовності й здатності тривалий час вести бойові дії.