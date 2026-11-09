Кушнер запропонував створення нового формату діалогу між європейськими країнами та Росією

Спеціальний посланник президента США Джаред Кушнер виступив за створення нового формату діалогу між європейськими країнами та Росією за зразком Ради НАТО – Росія. Водночас європейські чиновники вважають, що обговорення нової системи безпеки має розпочатися лише після досягнення перемир'я в Україні.
Про це пише The Washington Post.
Одним із найближчих етапів дипломатичного процесу має стати тристороння зустріч представників США, України та Росії, запланована на вівторок в Абу-Дабі. Сторони планують обговорити можливі компроміси для припинення бойових дій.
Однак Кушнер пропонує не обмежувати переговори лише питанням завершення війни. За інформацією чиновника, обізнаного з перебігом перемовин, американський посланець хоче залучити до діалогу європейські держави та створити ширший багатосторонній механізм консультацій.
Орієнтиром для такого формату може стати Рада НАТО - Росія. Цей орган створили після завершення холодної війни для діалогу між Альянсом і Москвою. Його діяльність призупинили у 2014 році після російської агресії проти України та окупації Криму.
У четвер увечері Кушнер також опублікував заяву в соцмережі X, у якій зазначив, що в разі прогресу на переговорах в Абу-Дабі сподівається перейти до ширшого формату за безпосередньої участі європейських країн.
Серед можливих напрямів роботи він назвав регулярні консультації з питань безпеки, створення надійних каналів зв'язку для кризових ситуацій, підвищення військової прозорості та взаємні заходи для зниження ризику ескалації.
Європейські чиновники повідомили виданню, що загалом не відкидають можливості відновлення діалогу з Росією. Однак вони наполягають, що переговори про нову архітектуру безпеки Європи мають відбутися після припинення вогню в Україні.
Один із представників країни - близького союзника США - зазначив, що переговори щодо завершення війни та майбутньої системи безпеки можуть відбуватися паралельно. Водночас він наголосив, що домовленості щодо України мають бути досягнуті раніше.
Інший європейський чиновник визнав, що ініціатива Кушнера пов'язана з ризиками. Проте, на його думку, Європі краще брати участь у цьому процесі, ніж залишатися осторонь. Він також зауважив, що переговори будуть складними, а питання майбутньої безпеки континенту можна повноцінно обговорювати лише після завершення війни.
Таким чином, попри підтримку дипломатичних зусиль США з боку окремих європейських лідерів, серед чиновників країн Європи переважає позиція, що спочатку необхідно досягти перемир'я в Україні, а вже після цього переходити до переговорів із Росією щодо безпеки континенту.
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