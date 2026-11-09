Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Кушнер запропонував створення нового формату діалогу між європейськими країнами та Росією

171

Спеціальний посланник президента США Джаред Кушнер виступив за створення нового формату діалогу між європейськими країнами та Росією за зразком Ради НАТО – Росія. Водночас європейські чиновники вважають, що обговорення нової системи безпеки має розпочатися лише після досягнення перемир'я в Україні.

Про це пише The Washington Post.

Одним із найближчих етапів дипломатичного процесу має стати тристороння зустріч представників США, України та Росії, запланована на вівторок в Абу-Дабі. Сторони планують обговорити можливі компроміси для припинення бойових дій.

Однак Кушнер пропонує не обмежувати переговори лише питанням завершення війни. За інформацією чиновника, обізнаного з перебігом перемовин, американський посланець хоче залучити до діалогу європейські держави та створити ширший багатосторонній механізм консультацій.

Орієнтиром для такого формату може стати Рада НАТО - Росія. Цей орган створили після завершення холодної війни для діалогу між Альянсом і Москвою. Його діяльність призупинили у 2014 році після російської агресії проти України та окупації Криму.

У четвер увечері Кушнер також опублікував заяву в соцмережі X, у якій зазначив, що в разі прогресу на переговорах в Абу-Дабі сподівається перейти до ширшого формату за безпосередньої участі європейських країн.

Серед можливих напрямів роботи він назвав регулярні консультації з питань безпеки, створення надійних каналів зв'язку для кризових ситуацій, підвищення військової прозорості та взаємні заходи для зниження ризику ескалації.

Європейські чиновники повідомили виданню, що загалом не відкидають можливості відновлення діалогу з Росією. Однак вони наполягають, що переговори про нову архітектуру безпеки Європи мають відбутися після припинення вогню в Україні.

Один із представників країни - близького союзника США - зазначив, що переговори щодо завершення війни та майбутньої системи безпеки можуть відбуватися паралельно. Водночас він наголосив, що домовленості щодо України мають бути досягнуті раніше.

Інший європейський чиновник визнав, що ініціатива Кушнера пов'язана з ризиками. Проте, на його думку, Європі краще брати участь у цьому процесі, ніж залишатися осторонь. Він також зауважив, що переговори будуть складними, а питання майбутньої безпеки континенту можна повноцінно обговорювати лише після завершення війни.

Таким чином, попри підтримку дипломатичних зусиль США з боку окремих європейських лідерів, серед чиновників країн Європи переважає позиція, що спочатку необхідно досягти перемир'я в Україні, а вже після цього переходити до переговорів із Росією щодо безпеки континенту.

Кушнер
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 9 ноября 2026
Воскресенье, 8 ноября 2026
Суббота, 7 ноября 2026
Пятница, 6 ноября 2026
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Остапенко: Недостатньо запропонувати ветерану вакансію - необхідно створити умови, за яких він зможе працювати

Українські ветерани можуть допомогти подолати кадровий дефіцит, однак для їхнього повернення до цивільного трудового життя необхідно розвивати професійне перенавчання, адаптувати робочі місця та забезпечувати практичну дію державних програм підтримки.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023