Рада дала старт реформі системи пільгових пасажирських перевезень

Верховна Рада ухвалила закон, який запускає в Україні реформу системи пільгових пасажирських перевезень. До 1 липня 2028 року діятиме перехідний період, після якого кожна така поїздка буде обліковуватися.

Про це повідомило Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту, передає Укрінформ.

«10 листопада Верховна Рада України 235 голосами «за» ухвалила законопроєкт №5651-2, який дає старт реформі пільгових пасажирських перевезень. Йдеться про заміну застарілої, неефективної та конфліктної системи на прозорі правила, де кожна пільгова поїздка обліковується та оплачується перевізнику, а пасажир має гарантоване право на поїздку», - йдеться в повідомленні.

Як зауважили у міністерстві, десятиліттями система пільгового проїзду в Україні існує лише на папері: пільги гарантовані законом, але стабільного механізму їх фінансування не існує. Зокрема, перевізники здійснюють перевезення без гарантій компенсації або отримують компенсацію за непрозорими механізмами. В умовах повномасштабної війни ця проблема загострилася.

Новий закон закладає основу для зміни цієї системи. В Україні запроваджуються єдині правила підтвердження та організації пільгових перевезень на рівні всієї держави, автоматизований облік усіх поїздок через спеціальну державну систему. Також ідеться про монетизацію пільг за допомогою спеціальних банківських карток для пасажирів, які мають право на пільговий проїзд.

Водночас закон не змінює кількості пільговиків і не забирає пільгу, а навпаки - гарантує, що кожна пільгова поїздка має бути підтверджена, облікована і профінансована. Змінюється виключно механізм їх фінансування та забезпечення. Реформа не перекладає фінансовий тягар виключно на місцеві бюджети, забезпечуючи централізований та справедливий підхід.

До 1 липня 2028 року в Україні триватиме перехідний період. Це дасть час на доопрацювання центральної автоматизованої системи обліку оплати проїзду оплати проїзду, адаптацію інфраструктури та інформаційну роботу з населенням.