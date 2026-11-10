Єврокомісар: Україна повинна буде погашати кредити від ЄС лише тоді, коли Росія виплачуватиме репарації

Європейський Союз залишатиме замороженими російські суверенні активи доти, поки російська федерація не виплатить Україні репарації за заподіяні збитки війною.

Про це 9 листопада повідомив європейський комісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс на полях засідання Ради ЄС у Брюсселі, цитує «Європейської правда».

«Що стосується заморожених російських активів, ми знаємо, що наразі за кредитом на підтримку України, який ми надаємо, Україна повинна буде його погашати лише тоді, коли Росія виплачуватиме репарації», – зазначив Домбровскіс.

Він також додав, що Європейський Союз передбачив можливість використання російських суверенних активів у разі невиплати Москвою репарацій.

«Це означає, що якщо росія не виплачуватиме репарації, ми прямо передбачили, що в такому разі Євросоюз залишає за собою право використати заморожені російські суверенні активи», – пояснив єврокомісар.

Він підтвердив, питання використання російських активів залишається на порядку денному Євросоюзу.

«Це питання не зникло з нашого поля зору. І також варто зазначити, що існують рішення, згідно з якими російські активи мають залишатися замороженими доти, доки росія не виплатить репарації Україні. Тож очевидно, що це питання залишається з нами», – підкреслив Домбровскіс.