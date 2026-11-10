Сім’ям, що перебувають у вразливому становищі, виплачується базова соціальна допомога, - ЗМІ

В Україні в експериментальному режимі запущено проєкт, за яким сім’ям, що перебувають у вразливому становищі, виплачується базова соціальна допомога. Повноцінний запуск послуги очікується у 2028 році. Однак уже зараз українці можуть оформити виплату через Пенсійний фонд або додаток «Дія».
Про це пишуть Факти з посиланням на УНІАН.
Базова соціальна допомога — це послуга для малозабезпечених сімей, яка об’єднує в одну суму різні види державної підтримки.
Якщо сім’я переходить на БСП, то отримує одну виплату замість кількох допомог. До 1 січня 2028 року проєкт працює в експериментальному форматі.
Правила оформлення БСП визначені в Законі України № 5012.
Так, сума виплат розраховуватиметься індивідуально для кожного домогосподарства залежно від кількості членів сім’ї та їхнього сукупного доходу. Базова величина становить 4500 гривень, але це не остаточний розмір допомоги, а лише основа для розрахунків.
Виплата призначається на 6 місяців із можливістю продовження в майбутньому.
Право на отримання допомоги можуть отримати українці, які опинилися у скрутній життєвій ситуації. До їхнього числа входять:
Важливо, щоб отримувачі допомоги проживали в Україні.
Наразі базова соціальна допомога оформляється двома способами: через Пенсійний фонд або додаток «Дія». Перед призначенням сім’ї повідомлять остаточну суму виплати. Одержувачі зможуть вирішити, чи вигідно їм перейти на БСП, чи краще залишитися на попередніх виплатах.
При цьому рішення про надання допомоги або відмову ухвалюється окремо для кожного випадку. Сім’ї можуть відмовити, якщо в її складі є працездатні безробітні дорослі, які не займаються доглядом за близькими та не перебувають на обліку в центрі зайнятості. Також ті, хто має право на соціальну допомогу в Україні, не повинні мати дорогих покупок за попередній рік. Тобто сама належність сім’ї до категорії малозабезпечених ще не гарантує, що вона отримає виплату.
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