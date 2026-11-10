Податкова: В Україні змінять правила торгівлі алкогольною та тютюновою продукцією

З нового року в Україні змінять правила торгівлі алкогольною та тютюновою й нікотиновмісною продукцією. Нововведення передбачають запровадження подвійної перевірки віку покупців такої продукції.

Про це повідомила Державна податкова служба в понеділок, 9 листопада.

Як сказано в повідомленні, нові правила почнуть діяти з 1 січня 2027 року. Вони поширюються на онлайн-торгівлю пивом (крім безалкогольного), алкогольними та слабоалкогольними напоями, тютюновими виробами, електронними сигаретами, рідинами для них і пристроями для споживання тютюнових виробів без їх згоряння.

Електронна торгівля відповідною продукцією дозволятиметься за умови дотримання таких вимог:

наявність у суб’єкта господарювання ліцензії на право провадження відповідного виду господарської діяльності (крім випадків, коли така ліцензія не вимагається);

внесення до Реєстру адрес вебсайтів інформації про вебресурси, через які здійснюється продаж продукції;

попередня ідентифікація віку кінцевого споживача до здійснення продажу;

здійснення відвантаження продукції для доставки кінцевому споживачу з місця торгівлі (у випадку, якщо кінцевий споживач отримує товар не в місці торгівлі);

перевірка віку покупця під час безпосередньої передачі йому продукції.

Продавці такої продукції мають внести свої сайти до відповідного реєстру. Ті, хто вже продає алкоголь та нікотиновмісні або тютюнові вироби через інтернет матимуть місяць для внесення своїх сайтів та мобільних застосунків до відповідного реєстру, який адмініструватиме Державна податкова служба. Якщо цього не зробити, податкова подаватиме звернення до відповідних органів для подальшого блокування доступу до сайту або застосунку.